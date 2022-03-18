ООН: возможная приостановка членства России в UNWTO может создать пагубный прецедент
«Как вы знаете, Генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. Однако он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы», — заявил Дюжаррик, его слова приводит РИА Новости.
Как сообщает РИА Новости, Исполнительный совет Всемирной туристской организации ранее провёл заседание, в ходе которого обсудил возможную приостановку членства России в организации.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с предложением исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).