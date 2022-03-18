ООН: возможная приостановка членства России в UNWTO может создать пагубный прецедент

Возможная приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Как вы знаете, Генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. Однако он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы», — заявил Дюжаррик, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщает РИА Новости, Исполнительный совет Всемирной туристской организации ранее провёл заседание, в ходе которого обсудил возможную приостановку членства России в организации.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с предложением исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).