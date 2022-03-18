Адвокат подтвердил информацию о задержании экс-премьера Болгарии Бойко Борисова

Бывший премьер-министр и лидер партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов задержан. Об этом заявил его адвокат Менко Менков.

«Бойко Борисов выведен под охраной полиции из своего дома и отправлен в ГДНП (Главную дирекцию национальной полиции. — RT). Борисов не знает, за что задержан», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Болгарское национальное радио сообщило о задержании Борисова, экс-министра финансов Болгарии Владислава Горанова, экс-главы бюджетной комиссии Менды Стояновой и бывшей главы правительственной пресс-службы Севдалины Арнаудовой.

По данным радиостанции, полицейская операция связана с сообщениями более чем о 120 случаях злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.