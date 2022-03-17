На Украине допустили, что составление договора с Россией может занять до полутора недель

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что согласование мирного договора с Россией из-за спорных вопросов может занять от нескольких дней до полутора недель.

«На данный момент и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора», — заявил он в интервью изданию Wirtualna Polska.

Подоляк добавил, что в переговорном процессе также принимают участие представители Польши.

Ранее член украинской делегации заявил, что рано или поздно Россия и Украина выйдут на мирный договор.