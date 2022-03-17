На Украине допустили, что составление договора с Россией может занять до полутора недель

Короткая ссылка
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что согласование мирного договора с Россией из-за спорных вопросов может занять от нескольких дней до полутора недель.
На Украине допустили, что составление договора с Россией может занять до полутора недель
  • Gettyimages.ru
  • © SyhinStas

«На данный момент и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора», — заявил он в интервью изданию Wirtualna Polska.

Подоляк добавил, что в переговорном процессе также принимают участие представители Польши.

Ранее член украинской делегации заявил, что рано или поздно Россия и Украина выйдут на мирный договор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить