В Индии не исключают вариантов поставок нефти из России
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«Индия удовлетворяет большую часть своих потребностей в нефти за счёт импорта. Поэтому мы изучаем все возможности на мировом энергетическом рынке с учётом ситуации, с которой мы сталкиваемся. Нам нужны энергоносители», — сказал он, слова Багчи приводит ТАСС.
Как подчеркнул дипломат, что касается импорта из России, ряд стран, особенно в Европе, покупают российскую нефть.
Ранее газета Business Standard сообщила, что Индия может воспользоваться предложением России по поставке сырой нефти по сниженной цене.
Вместе с тем Financial Times писала, что Центробанк Индии обсуждает с российской стороной возможную схему обмена рупий на рубли для торговли в условиях санкций.