В Индии не исключают вариантов поставок нефти из России

Индия рассматривает все варианты поставок нефти, в том числе из России, сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи. Так он прокомментировал возможность поставки Нью-Дели 15 млн баррелей российской нефти по сниженной цене.

«Индия удовлетворяет большую часть своих потребностей в нефти за счёт импорта. Поэтому мы изучаем все возможности на мировом энергетическом рынке с учётом ситуации, с которой мы сталкиваемся. Нам нужны энергоносители», — сказал он, слова Багчи приводит ТАСС.

Как подчеркнул дипломат, что касается импорта из России, ряд стран, особенно в Европе, покупают российскую нефть.

Ранее газета Business Standard сообщила, что Индия может воспользоваться предложением России по поставке сырой нефти по сниженной цене.

Вместе с тем Financial Times писала, что Центробанк Индии обсуждает с российской стороной возможную схему обмена рупий на рубли для торговли в условиях санкций.