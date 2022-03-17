В Кремле заявили о наличии у России необходимых для избежания дефолта средств

В России есть необходимые средства и потенциал, чтобы избежать дефолта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он призвал не пытаться предугадать, на что готов пойти Запад в санкционной политике в отношении России.

«С самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. И, собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

По его словам, любой гипотетический дефолт носил бы исключительно искусственный характер.

Песков также поприветствовал сообщение Минфина о том, что платёжное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам еврооблигаций России, направленное 14 марта, исполнено.