В Кремле заявили о наличии у России необходимых для избежания дефолта средств

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В России есть необходимые средства и потенциал, чтобы избежать дефолта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили о наличии у России необходимых для избежания дефолта средств
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Он призвал не пытаться предугадать, на что готов пойти Запад в санкционной политике в отношении России.

«С самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. И, собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

По его словам, любой гипотетический дефолт носил бы исключительно искусственный характер.

Песков также поприветствовал сообщение Минфина о том, что платёжное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам еврооблигаций России, направленное 14 марта, исполнено.

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