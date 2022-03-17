Премьер-министр Ирландии Мартин получил положительный тест на COVID-19

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Ирландский премьер-министр Михол Мартин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

По данным газеты The Irish Times со ссылкой на посла Ирландии в США, политик сдал тест в Вашингтоне после того, как у одного из членов делегации выявили положительный результат теста на антиген.

В связи с анализами Мартина, вероятнее всего, встреча ирландского премьера с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом по случаю Дня святого Патрика будет отменена.

Ранее пресс-служба Белого дома проинформировала о том, что супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

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