Премьер-министр Ирландии Мартин получил положительный тест на COVID-19

Ирландский премьер-министр Михол Мартин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

По данным газеты The Irish Times со ссылкой на посла Ирландии в США, политик сдал тест в Вашингтоне после того, как у одного из членов делегации выявили положительный результат теста на антиген.

В связи с анализами Мартина, вероятнее всего, встреча ирландского премьера с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом по случаю Дня святого Патрика будет отменена.

Ранее пресс-служба Белого дома проинформировала о том, что супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.