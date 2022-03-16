На первом блоке АЭС «Фукусима-2» остановился насос охлаждения ОЯТ
- AP
- © Hiro Komae
Отмечается, что на третьем энергоблоке АЭС также произошла временная остановка насоса, подающего воду для охлаждения ОЯТ, но позднее его работа была восстановлена.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Японии скоростной поезд сошёл с рельсов на линии Тохоку из-за землетрясения.
ЧП произошло на участке между станциями Фукусима и Сироисидзао.
До этого сообщалось, что более 2 млн домовладений в Японии остались без электроэнергии после землетрясения.