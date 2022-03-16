На первом блоке АЭС «Фукусима-2» остановился насос охлаждения ОЯТ

На первом энергоблоке АЭС «Фукусима-2» остановился насос, подающий воду для охлаждения в бассейн с отработавшим ядерным топливом, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что на третьем энергоблоке АЭС также произошла временная остановка насоса, подающего воду для охлаждения ОЯТ, но позднее его работа была восстановлена.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Японии скоростной поезд сошёл с рельсов на линии Тохоку из-за землетрясения.

ЧП произошло на участке между станциями Фукусима и Сироисидзао.

До этого сообщалось, что более 2 млн домовладений в Японии остались без электроэнергии после землетрясения.