На первом блоке АЭС «Фукусима-2» остановился насос охлаждения ОЯТ

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На первом энергоблоке АЭС «Фукусима-2» остановился насос, подающий воду для охлаждения в бассейн с отработавшим ядерным топливом, сообщает телеканал NHK.
На первом блоке АЭС «Фукусима-2» остановился насос охлаждения ОЯТ
  • AP
  • © Hiro Komae

Отмечается, что на третьем энергоблоке АЭС также произошла временная остановка насоса, подающего воду для охлаждения ОЯТ, но позднее его работа была восстановлена.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Японии скоростной поезд сошёл с рельсов на линии Тохоку из-за землетрясения.

ЧП произошло на участке между станциями Фукусима и Сироисидзао.

До этого сообщалось, что более 2 млн домовладений в Японии остались без электроэнергии после землетрясения.

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