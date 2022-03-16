Генсек Столтенберг: НАТО приветствует переговоры России и Украины

НАТО поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Конечно, мы приветствуем переговоры, которые сейчас проходят между Украиной и Россией», — приводит РИА Новости слова Столтенберга по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.

По его словам, альянс поддерживает любые усилия, направленные на поиск дипломатического урегулирования.

Ранее Столтенберг заявил, что главы министерств обороны стран НАТО договорились продолжать поставлять Украине военную и финансовую помощь.