Генсек Столтенберг: НАТО приветствует переговоры России и Украины

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НАТО поддерживает дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Генсек Столтенберг: НАТО приветствует переговоры России и Украины
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Конечно, мы приветствуем переговоры, которые сейчас проходят между Украиной и Россией», — приводит РИА Новости слова Столтенберга по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.

По его словам, альянс поддерживает любые усилия, направленные на поиск дипломатического урегулирования.

Ранее Столтенберг заявил, что главы министерств обороны стран НАТО договорились продолжать поставлять Украине военную и финансовую помощь.

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