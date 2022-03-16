Генсек Столтенберг: НАТО приветствует переговоры России и Украины
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«Конечно, мы приветствуем переговоры, которые сейчас проходят между Украиной и Россией», — приводит РИА Новости слова Столтенберга по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.
По его словам, альянс поддерживает любые усилия, направленные на поиск дипломатического урегулирования.
Ранее Столтенберг заявил, что главы министерств обороны стран НАТО договорились продолжать поставлять Украине военную и финансовую помощь.