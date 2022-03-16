Столтенберг: страны НАТО едины в решении о неразмещении военных сил на Украине

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Страны НАТО едины в своём решении о неразмещении войск на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: страны НАТО едины в решении о неразмещении военных сил на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Союзники [НАТО] едины в том, что НАТО не следует размещать силы на Украине или в небе над ней», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

По его словам, альянс ответственен за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины.

Он уточнил, что НАТО не планирует развёртывание миротворческой деятельности на украинской территории.

Ранее Столтенберг заявил о необходимости наличия каналов связи с Россией для предотвращения рисков и инцидентов.

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