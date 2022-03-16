Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON заявил о прекращении закупок российского газа

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Крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON заявила, что прекращает закупку газа у трейдинговых компаний «Газпрома» в связи с ситуацией на Украине.
Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON заявил о прекращении закупок российского газа
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом информирует РИА Новости.

В концерне заявили, что «небольшое количество природного газа» было закуплено им у торговых компаний «Газпрома» в Европе.

Отмечается, что в связи с российской спецоперацией на Украине была прекращена закупка новых объёмов газа у данных компаний.

Ранее сообщалось, что «Газпром» штатно поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей.

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