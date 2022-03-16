Политолог Шаповалов назвал враждебной осуждающую Россию резолюцию США

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT резолюцию с осуждением действий России, которую единогласно одобрил сенат США.
Политолог Шаповалов назвал враждебной осуждающую Россию резолюцию США
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«Это не первая и не последняя подобного рода резолюция. Она свидетельствует о враждебном отношении к России политического истеблишмента США», — заметил политолог.

Шаповалов также обратил внимание, что единогласное решение сената свидетельствует о том, что в США нет «ни одного независимого сенатора».

Собеседник RT уверен, что они не могут высказать своё мнение.

«Единогласное решение сената США свидетельствует о том, что это никакое не добровольное, не свободное выражение мнения сенаторами, а показательная акция», — подчеркнул Шаповалов.

Политолог добавил, что США занимают единую позицию, враждебную России.

«Мы должны понимать, что позиция США в отношении России уже давно является враждебной, она не изменится», — заключил он.

Ранее сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию на Украине.

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