Политолог Шаповалов назвал враждебной осуждающую Россию резолюцию США
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«Это не первая и не последняя подобного рода резолюция. Она свидетельствует о враждебном отношении к России политического истеблишмента США», — заметил политолог.
Шаповалов также обратил внимание, что единогласное решение сената свидетельствует о том, что в США нет «ни одного независимого сенатора».
Собеседник RT уверен, что они не могут высказать своё мнение.
«Единогласное решение сената США свидетельствует о том, что это никакое не добровольное, не свободное выражение мнения сенаторами, а показательная акция», — подчеркнул Шаповалов.
Политолог добавил, что США занимают единую позицию, враждебную России.
«Мы должны понимать, что позиция США в отношении России уже давно является враждебной, она не изменится», — заключил он.
Ранее сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию на Украине.