Политолог Шаповалов назвал враждебной осуждающую Россию резолюцию США

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT резолюцию с осуждением действий России, которую единогласно одобрил сенат США.

«Это не первая и не последняя подобного рода резолюция. Она свидетельствует о враждебном отношении к России политического истеблишмента США», — заметил политолог.

Шаповалов также обратил внимание, что единогласное решение сената свидетельствует о том, что в США нет «ни одного независимого сенатора».

Собеседник RT уверен, что они не могут высказать своё мнение.

«Единогласное решение сената США свидетельствует о том, что это никакое не добровольное, не свободное выражение мнения сенаторами, а показательная акция», — подчеркнул Шаповалов.

Политолог добавил, что США занимают единую позицию, враждебную России.

«Мы должны понимать, что позиция США в отношении России уже давно является враждебной, она не изменится», — заключил он.

Ранее сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию на Украине.