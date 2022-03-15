Комиссия правительства Черногории выступила за присоединение к санкциям ЕС против России

Комиссия по политической системе правительства Черногории выступила за присоединение страны к антироссийским санкциям, которые ранее принял Европейский союз.

Об этом сообщает Vijesti.

По данным издания, пакет санкций подразумевает ограничения против президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, ключевых министров, бизнесменов и т. д.

Чтобы решение вступило в силу, правительство должно его утвердить.

Ранее Совет ЕС заявил, что Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.