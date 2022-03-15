Комиссия правительства Черногории выступила за присоединение к санкциям ЕС против России
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Об этом сообщает Vijesti.
По данным издания, пакет санкций подразумевает ограничения против президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, ключевых министров, бизнесменов и т. д.
Чтобы решение вступило в силу, правительство должно его утвердить.
Ранее Совет ЕС заявил, что Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.