Комиссия правительства Черногории выступила за присоединение к санкциям ЕС против России

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Комиссия по политической системе правительства Черногории выступила за присоединение страны к антироссийским санкциям, которые ранее принял Европейский союз.
Комиссия правительства Черногории выступила за присоединение к санкциям ЕС против России
  • Gettyimages.ru
  • © David C Tomlinson

Об этом сообщает Vijesti.

По данным издания, пакет санкций подразумевает ограничения против президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, ключевых министров, бизнесменов и т. д.

Чтобы решение вступило в силу, правительство должно его утвердить.

Ранее Совет ЕС заявил, что Европейский союз ввёл ограничения на импорт стали и железа из России.

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