Эрдоган и премьер Греции Мицотакис провели переговоры
- AP
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«В ходе встречи было отмечено, что Турция и Греция несут особую ответственность в меняющейся архитектуре европейской безопасности», — говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны также обсудили «обоюдные и региональные выгоды от расширения сотрудничества между Турцией и Грецией».
Кроме того, отмечается, что Эрдоган и Мицотакис приняли решение держать открытыми каналы связи между Анкарой и Афинами, несмотря на разногласия.
В июне 2021 года греческий премьер заявил, что сотрудничество Греции и Турции полезно для обеих сторон.