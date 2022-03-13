Эрдоган и премьер Греции Мицотакис провели переговоры

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд тем. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган и премьер Греции Мицотакис провели переговоры
  • AP
  • © Turkish Presidency

«В ходе встречи было отмечено, что Турция и Греция несут особую ответственность в меняющейся архитектуре европейской безопасности», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны также обсудили «обоюдные и региональные выгоды от расширения сотрудничества между Турцией и Грецией». 

Кроме того, отмечается, что Эрдоган и Мицотакис приняли решение держать открытыми каналы связи между Анкарой и Афинами, несмотря на разногласия.

В июне 2021 года греческий премьер заявил, что сотрудничество Греции и Турции полезно для обеих сторон.

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