Эрдоган и премьер Греции Мицотакис провели переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд тем. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

«В ходе встречи было отмечено, что Турция и Греция несут особую ответственность в меняющейся архитектуре европейской безопасности», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны также обсудили «обоюдные и региональные выгоды от расширения сотрудничества между Турцией и Грецией».

Кроме того, отмечается, что Эрдоган и Мицотакис приняли решение держать открытыми каналы связи между Анкарой и Афинами, несмотря на разногласия.

В июне 2021 года греческий премьер заявил, что сотрудничество Греции и Турции полезно для обеих сторон.