Госдеп: США не намерены оказывать давление на Украину по вопросу членства в НАТО
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«Мы не будем давить на Украину или любую другую страну, чтобы та вступила или не вступила в НАТО», — приводит РИА Новости сообщение Госдепа.
В ведомстве напомнили о праве суверенных стран самостоятельно выбирать альянсы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что события на Украине не должны перерасти в войну альянса с Россией.
Столтенберг также подтвердил, что НАТО не ищет конфликта с Россией.