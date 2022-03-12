Госдеп: США не намерены оказывать давление на Украину по вопросу членства в НАТО

Короткая ссылка
Власти США не будут оказывать давления на Украину в вопросе вступления страны в НАТО. Об этом заявили в Госдепартаменте.
Госдеп: США не намерены оказывать давление на Украину по вопросу членства в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Мы не будем давить на Украину или любую другую страну, чтобы та вступила или не вступила в НАТО», — приводит РИА Новости сообщение Госдепа.

В ведомстве напомнили о праве суверенных стран самостоятельно выбирать альянсы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что события на Украине не должны перерасти в войну альянса с Россией.

Столтенберг также подтвердил, что НАТО не ищет конфликта с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить