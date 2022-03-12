Госдеп: США не намерены оказывать давление на Украину по вопросу членства в НАТО

Власти США не будут оказывать давления на Украину в вопросе вступления страны в НАТО. Об этом заявили в Госдепартаменте.

«Мы не будем давить на Украину или любую другую страну, чтобы та вступила или не вступила в НАТО», — приводит РИА Новости сообщение Госдепа.

В ведомстве напомнили о праве суверенных стран самостоятельно выбирать альянсы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что события на Украине не должны перерасти в войну альянса с Россией.

Столтенберг также подтвердил, что НАТО не ищет конфликта с Россией.