В Турции заявили о необходимости дополнительных поставок газа в страну

Замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что стране необходимы дополнительные поставки газа.

Соответствующее заявление он сделал в ходе обсуждений на дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.

«Мы нуждаемся в дополнительных поставках газа. Работаем над этим», — приводит РИА Новости слова Байрактара.

По его словам, запросы могут быть удовлетворены имеющимися поставщиками.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара не хочет быть «стороной санкций» против Москвы.