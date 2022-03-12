В Турции заявили о необходимости дополнительных поставок газа в страну
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Соответствующее заявление он сделал в ходе обсуждений на дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.
«Мы нуждаемся в дополнительных поставках газа. Работаем над этим», — приводит РИА Новости слова Байрактара.
По его словам, запросы могут быть удовлетворены имеющимися поставщиками.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара не хочет быть «стороной санкций» против Москвы.