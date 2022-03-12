Главы генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности
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«Состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба генерала Яшара Гюлера с начальником Генерального штаба Российской Федерации генералом Валерием Герасимовым», — цитирует РИА Новости сообщение турецкого Генштаба.
Отмечается, что стороны дали оценку по текущим вопросам безопасности.
Также Герасимов и Гюлер обсудили представляющие взаимный интерес вопросы.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара не хочет быть «стороной санкций» против Москвы.