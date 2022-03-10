Лавров: Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя санкции против России, отметил, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев.

«Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев?» — сказал министр на пресс-конференции.

Он отметил, что Россия справится.

«Мы будем делать всё, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что антироссийские санкции представляют собой «налог на независимость».