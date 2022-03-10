Лавров: Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев
- РИА Новости
«Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев?» — сказал министр на пресс-конференции.
Он отметил, что Россия справится.
«Мы будем делать всё, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», — сказал министр.
Ранее Лавров заявил, что антироссийские санкции представляют собой «налог на независимость».