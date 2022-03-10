Лавров: Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя санкции против России, отметил, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев.
Лавров: Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев
  • РИА Новости

«Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев?» — сказал министр на пресс-конференции.

Он отметил, что Россия справится.

«Мы будем делать всё, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что антироссийские санкции представляют собой «налог на независимость».

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