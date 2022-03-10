В МИД Украины заявили о планах обсудить на встрече с Лавровым вывод войск и гумситуацию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым прекращение огня и улучшение гуманитарной ситуации в городах, а также вывод российских войск.
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в заявлении украинского МИД в Facebook.
Ранее Кулеба провёл встречу с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, стороны обсудили шаги по разрешению сложившейся на Украине ситуации.
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