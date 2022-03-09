Лукашенко провёл переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с наследным принцем Абу‑Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл сегодня телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби... Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном», — приводит БЕЛТА сообщение.

Как отмечается, стороны «обсудили двусторонние отношения между Белоруссией и ОАЭ, а также ситуацию в регионе — в центре Европы и на Украине».

Ранее президент России Владимир Путин также провёл телефонные переговоры с наследным принцем Абу‑Даби.