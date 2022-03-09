Путин и президент Египта обсудили сотрудничество в атомной энергетике и промышленности

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Президент России Владимир Путин в беседе с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил развитие стратегического партнёрства двух стран, в том числе крупные совместные проекты в атомной энергетике и промышленности.
Путин и президент Египта обсудили сотрудничество в атомной энергетике и промышленности
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства России и Египта, включая ход реализации крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. С обеих сторон также высказана заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах», — сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщили в Ростуризме, Турция, Египет и Тунис не планируют вводить ограничения и готовы принимать российских туристов.

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