Путин и президент Египта обсудили сотрудничество в атомной энергетике и промышленности
- РИА Новости
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«Обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства России и Египта, включая ход реализации крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. С обеих сторон также высказана заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах», — сообщает пресс-служба Кремля.
Как ранее сообщили в Ростуризме, Турция, Египет и Тунис не планируют вводить ограничения и готовы принимать российских туристов.