Путин и президент Египта обсудили сотрудничество в атомной энергетике и промышленности

Президент России Владимир Путин в беседе с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил развитие стратегического партнёрства двух стран, в том числе крупные совместные проекты в атомной энергетике и промышленности.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства России и Египта, включая ход реализации крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. С обеих сторон также высказана заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах», — сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщили в Ростуризме, Турция, Египет и Тунис не планируют вводить ограничения и готовы принимать российских туристов.