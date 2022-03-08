Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent на 2022 год до $105,22 за баррель
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent в 2022 году до $105,22 за баррель.
- Gettyimages.ru
- © MediaNews Group/Orange County Register
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные EIA.
Также EIA улучшило прогноз по средней цене Brent на следующий год до $88,98.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа.
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