Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent на 2022 год до $105,22 за баррель

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Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent в 2022 году до $105,22 за баррель.
Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent на 2022 год до $105,22 за баррель
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  • © MediaNews Group/Orange County Register

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные EIA.

Также EIA улучшило прогноз по средней цене Brent на следующий год до $88,98.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа.

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