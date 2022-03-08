Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent на 2022 год до $105,22 за баррель

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent в 2022 году до $105,22 за баррель.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные EIA.

Также EIA улучшило прогноз по средней цене Brent на следующий год до $88,98.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа.