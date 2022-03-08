Власти Венесуэлы намерены возобновить диалог с оппозицией
- AP
«Мы приняли решение возобновить с новой силой процесс национального диалога со всеми представителями политических, общественных, экономических и религиозных кругов», — цитирует его ТАСС.
По его словам, по переговорам в Мексике был нанесён мощный удар, но «если мы призываем мир к диалогу, мы сами должны показать пример внутри страны».
Ранее Мадуро по итогам встречи с российской правительственной делегацией объявил, что Россия и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в военной области в целях защиты мира.