Власти Венесуэлы намерены возобновить диалог с оппозицией

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе своего выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión, заявил, что власти страны намерены возобновить диалог с представителями всех политических сил в стране.
Власти Венесуэлы намерены возобновить диалог с оппозицией
  • AP

«Мы приняли решение возобновить с новой силой процесс национального диалога со всеми представителями политических, общественных, экономических и религиозных кругов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, по переговорам в Мексике был нанесён мощный удар, но «если мы призываем мир к диалогу, мы сами должны показать пример внутри страны».

Ранее Мадуро по итогам встречи с российской правительственной делегацией объявил, что Россия и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в военной области в целях защиты мира.

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