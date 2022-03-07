Производитель титана «ВСМПО-Ависма» планирует переориентироваться с США на другие страны
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что корпорация Boeing приостановила закупки титана в России с конца февраля.
«Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнёром», — сообщил Осипов.
Он заявил, что компания была готова к подобному развитию событий и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков.
«Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности», — добавил Осипов.
Директор также подчеркнул, что компания умеет быстро адаптироваться и её разработки всегда будут востребованы на других рынках
«Мы уже работаем в этом направлении», — подытожил он.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей из России.