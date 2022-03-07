Производитель титана «ВСМПО-Ависма» планирует переориентироваться с США на другие страны

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Производитель титана «ВСМПО-Ависма» планирует переориентировать сбытовую политику с рынка США на другие рынки и направления. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор корпорации Дмитрий Осипов.
Производитель титана «ВСМПО-Ависма» планирует переориентироваться с США на другие страны
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что корпорация Boeing приостановила закупки титана в России с конца февраля.

«Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнёром», — сообщил Осипов.

Он заявил, что компания была готова к подобному развитию событий и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков.

«Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности», — добавил Осипов.

Директор также подчеркнул, что компания умеет быстро адаптироваться и её разработки всегда будут востребованы на других рынках

«Мы уже работаем в этом направлении», — подытожил он.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей из России.

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