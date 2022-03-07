Неизвестные пытались прорваться на авиабазу в США, где находилась Камала Харрис

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Неизвестные попытались прорваться на авиабазу «Эндрюс» в американском штате Мэриленд, на которой находилась вице-президент Камала Харрис. Как сообщает WTOP, после инцидента вице-президент покинула базу, в настоящее время один нарушитель задержан, поиски второго продолжаются.

По имеющимся данным, примерно в 21:00 машина проехала через КПП и не ответила на требования сотрудников службы безопасности базы, у главных ворот Объединённой базы «Эндрюс» в штате Мэриленд.

Как отмечает издание, один из проникших на базу вооружён, при этом о стрельбе на базе не сообщалось.

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