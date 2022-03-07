В МИД Японии призвали граждан страны воздержаться от поездок в Россию
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
МИД Японии также призвал своих граждан покинуть Россию коммерческими рейсами, помня о том, что в будущем возможности выезда могут быть ограничены.
Ранее власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.