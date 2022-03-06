При атаке террористов на автобус в районе Пальмиры погибли 13 сирийских военных

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Минобороны Сирии сообщило о гибели 13 сирийских военных в результате террористической атаки на автобус. Ранения получили ещё 18 человек.
При атаке террористов на автобус в районе Пальмиры погибли 13 сирийских военных
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Автобус с военными подвергся атаке террористов, использовавших различное оружие, в результате погибли 13 военных, в том числе офицеры, ранены 18», — цитирует сообщение РИА Новости.

Инцидент произошёл в 14:30 мск в пустыне в районе Пальмиры.

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