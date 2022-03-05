В МИД Китая выступают против «подливания масла в огонь» в ситуации вокруг Украины

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Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что китайская сторона выступает против «подливания масла в огонь» в ситуации вокруг Украины.
В МИД Китая выступают против «подливания масла в огонь» в ситуации вокруг Украины
  • AFP
  • © ANGELOS TZORTZINIS

«Китай выступает против любых действий, которые не способствуют продвижению дипломатического урегулирования, а скорее подливают масло в огонь и ведут к эскалации ситуации», — цитирует его китайское внешнеполитическое ведомство.

По его словам, китайская сторона считает, что украинский кризис может быть разрешён только путём диалога и переговоров.

Ранее глава Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцин заявил на пресс-конференции, что Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении России.

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