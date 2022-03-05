МИД: Россия не забудет сотрудничества англичан с ультранационалистами на Украине

Россия не забудет стремления Британии сотрудничать с ультранационалистическими силами на Украине и поставок киевскому режиму британского вооружения, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

«Не забудем и сотрудничества англичан с киевским режимом и ультранационалистическими силами на Украине, продолжающиеся в эти дни поставки британского вооружения, которое применяется против мирного населения Донбасса и российских военных», — говорится в заявлении МИД.

По сути, Лондон полностью подчинил свою внешнюю политику задачам нанесения как можно большего ущерба российским национальным интересам, отметили в Москве.

«Вот уже британская мининдел Элизабет Трасс призывает своих соотечественников ехать воевать за Украину, а в палате общин раздаются призывы выслать всех россиян за пределы Британии», — отметили в министерстве.

Как ранее заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, Британия смогла поставить Украине вооружение уже после начала российской военной операции.