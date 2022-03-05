Британия рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность покинуть Россию
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«Если ваше присутствие в России не связано с крайней необходимостью, мы рекомендуем вам рассмотреть возможность покинуть страну, используя остающиеся коммерческие маршруты», — говорится в сообщении.
22 февраля британский МИД призвал всех британцев как можно скорее покинуть Украину из соображений безопасности.
Российский посол в Лондоне Андрей Келин прокомментировал возможность разрыва отношений между Россией и Великобританией.