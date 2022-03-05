В Финляндии готовы к обсуждению членства страны в НАТО
«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО]», — приводит ТАСС слова Ниинистё в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что правительство готово обсуждать данный вопрос с парламентом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран Североатлантического альянса договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, которые будут принимать участие во всех встречах блока.