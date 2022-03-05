В Финляндии готовы к обсуждению членства страны в НАТО

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна готова рассмотреть вопрос о членстве в НАТО в связи с изменением отношения населения к этому вопросу.

«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО]», — приводит ТАСС слова Ниинистё в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что правительство готово обсуждать данный вопрос с парламентом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран Североатлантического альянса договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, которые будут принимать участие во всех встречах блока.

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