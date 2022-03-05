Песков: Россия не стремится разделить Украину на части
«Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности», — сказал Песков в интервью Sky News Arabia.
По его словам, после государственного переворота в 2014 году Украина оказалась подвержена влиянию нацистской идеологии.
Он добавил, что на Украине увеличилось количество инфраструктры НАТО, которая угрожает России.
Ранее Песков заявил, что Россия на переговорах с Украиной не отказывалась от планов денацификации.