Проводя специальную военную операцию на украинской территории, Россия не стремится разделить Украину на части, а добивается обеспечения гарантий своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности», — сказал Песков в интервью Sky News Arabia.

По его словам, после государственного переворота в 2014 году Украина оказалась подвержена влиянию нацистской идеологии.

Он добавил, что на Украине увеличилось количество инфраструктры НАТО, которая угрожает России.

Ранее Песков заявил, что Россия на переговорах с Украиной не отказывалась от планов денацификации.