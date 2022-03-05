Песков: Россия не стремится разделить Украину на части

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Проводя специальную военную операцию на украинской территории, Россия не стремится разделить Украину на части, а добивается обеспечения гарантий своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности», — сказал Песков в интервью Sky News Arabia.

По его словам, после государственного переворота в 2014 году Украина оказалась подвержена влиянию нацистской идеологии.

Он добавил, что на Украине увеличилось количество инфраструктры НАТО, которая угрожает России.

Ранее Песков заявил, что Россия на переговорах с Украиной не отказывалась от планов денацификации.

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