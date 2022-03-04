В российском ЦПВС заявили, что боевики из сирийского Идлиба направляются на Украину
- AP
«Поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории идлибской зоны деэскалации в Европу», — сказал он.
Контр-адмирал добавил, что их цель — принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что на Украине всё чаще фиксируется появление наёмников из третьих стран и даже джихадистов.