В российском ЦПВС заявили, что боевики из сирийского Идлиба направляются на Украину

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﻿﻿Боевики из неподкотрольной правительству сирийской провинции Идлиб направляются в Европу для участия в боевых действиях на Украине, рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
В российском ЦПВС заявили, что боевики из сирийского Идлиба направляются на Украину
  • AP

«Поступает информация об убытии боевиков албанского и кавказского происхождения с территории идлибской зоны деэскалации в Европу», — сказал он.

Контр-адмирал добавил, что их цель — принять в дальнейшем участие в боевых действиях на территории Украины.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что на Украине всё чаще фиксируется появление наёмников из третьих стран и даже джихадистов.

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