Axios: в ООН сообщили о выезде с Украины более 1,2 млн человек за неделю

За неделю Украину покинули более 1,2 млн человек. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев.

«Час за часом, минута за минутой всё больше людей спасаются бегством... Если конфликт не будет незамедлительно прекращён, миллионы других людей, вероятно, будут вынуждены покинуть Украину», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В организации добавили, что большая часть беженцев отправились в Польшу, другие— в Венгрию, Молдавию, Словакию и другие европейские страны.

«Гранди заявил, что многие также бежали в Россию», — говорится в сообщении.

Ранее Пограничная стража Польши сообщила, что более 700 тыс. граждан Украины въехали в страну с момента начала российской спецоперации.