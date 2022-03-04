Axios: в ООН сообщили о выезде с Украины более 1,2 млн человек за неделю

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За неделю Украину покинули более 1,2 млн человек. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев.
Axios: в ООН сообщили о выезде с Украины более 1,2 млн человек за неделю
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Час за часом, минута за минутой всё больше людей спасаются бегством... Если конфликт не будет незамедлительно прекращён, миллионы других людей, вероятно, будут вынуждены покинуть Украину», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В организации добавили, что большая часть беженцев отправились в Польшу, другие— в Венгрию, Молдавию, Словакию и другие европейские страны.

«Гранди заявил, что многие также бежали в Россию», — говорится в сообщении.

Ранее Пограничная стража Польши сообщила, что более 700 тыс. граждан Украины въехали в страну с момента начала российской спецоперации.

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