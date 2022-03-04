Британия выделила £5 млн на повышение устойчивости к внутренним угрозам в Белоруссии и ряде других стран

Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF), финансируемый разведывательным сообществом Великобритании, выделил £5 млн на программу повышения безопасности и препятствия возникновения внутренних угроз в таких странах, как Белоруссия, Армения, Грузия, Азербайджан и Молдавия. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Великобритании.

Из документа следует, что стабильность в Восточной Европе «отвечает интересам национальной безопасности Великобритании». Предполагается, что финансы из Лондона будут выделяться на программу до 2025 года.

«Страны Восточной Европы имеют геостратегическое значение для Великобритании. Ряд внешних и внутренних факторов, в том числе затяжные конфликты в регионе, подрывают политическое и экономическое развитие, усугубляют подверженность региона угрозам безопасности и угрожают интересам Великобритании в Чёрном и Каспийском морях», — объясняется в документе.

В фонде также уточняют, что регион Восточной Европы является испытательным полигоном для гибридных угроз Западу. А конфликты и плохое управление в этих странах способствуют усилению организованной преступности, что также опасно для Великобритании.

Как сообщал RT ранее, британский Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности выделил £80 млн в 2020—2021 годах на укрепление международной безопасности в Восточной Европе и Центральной Азии.