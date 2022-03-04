Посольство России: «Эхо Москвы» и «Дождь» подстрекали к организации протестов в России

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь»* подстрекали к организации протестов в России. Посольство также призвало Госдеп не вмешиваться во внутренние дела России в связи с публикацией комментариев на эту тему.

«Призываем Госдепартамент прекратить вмешиваться в наши внутренние дела. Прежде чем читать проповеди, коллегам нужно научиться соблюдать собственные заповеди. Цензура в американских СМИ и нетерпимость к инакомыслию уже давно стали нормой в худших традициях тоталитарных режимов», — говорится в сообщении в Facebook.

В российском посольстве отметили, что оба издания с начала спецоперации на Украине «систематически публиковали заведомо ложные материалы о характере и способах ведения боевых действий российскими вооружёнными силами».

«В нарушение законодательства «Эхо Москвы» и «Дождь»* подстрекали к организации протестов в нашей стране, экстремизму и насилию», — сообщили в ведомстве.

1 марта Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*.

Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта.

Позднее телеканал «Дождь»* объявил о приостановке своей работы.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.