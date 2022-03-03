Белый дом не видит возможностей лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН

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Американские власти не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Белый дом не видит возможностей лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН
  • AP

«Мы не видим такой возможности», — сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать подобные призывы из Киева.

По словам Псаки, США желают «изолировать Россию и призвать её к ответу».

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