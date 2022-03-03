Белый дом не видит возможностей лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН

Американские власти не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы не видим такой возможности», — сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать подобные призывы из Киева.

По словам Псаки, США желают «изолировать Россию и призвать её к ответу».