Захарова: лицемерие западных стран всегда сопровождается жаждой наживы

Лицемерие западных стран всегда сопровождается жаждой наживы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя блокирование российских золотовалютных резервов.

«Что касается блокирования российских золотовалютных резервов и других ограничений со стороны ЕС: мы знаем, что лицемерие западных стран всегда сопровождается жаждой наживы, ну классика жанра, что бы ни происходило», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что в любой точке мира Запад может заблокировать «авуары, резервы, счета».

Она напомнила, что счета Венесуэлы были заблокированы, несмотря на то что военного конфликта в стране не было, а протекала «своя политическая жизнь». Одной из причин такого решения было «необеспечение полной гегемонии колониальной машины в южноамериканской стране», отметила Захарова.

Как ранее сообщили в Центробанке, новые иностранные санкции ограничили возможность использования Россией золотовалютных резервов.