Захарова: лицемерие западных стран всегда сопровождается жаждой наживы

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Лицемерие западных стран всегда сопровождается жаждой наживы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя блокирование российских золотовалютных резервов.
Захарова: лицемерие западных стран всегда сопровождается жаждой наживы
  • РИА Новости

«Что касается блокирования российских золотовалютных резервов и других ограничений со стороны ЕС: мы знаем, что лицемерие западных стран всегда сопровождается жаждой наживы, ну классика жанра, что бы ни происходило», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что в любой точке мира Запад может заблокировать «авуары, резервы, счета».

Она напомнила, что счета Венесуэлы были заблокированы, несмотря на то что военного конфликта в стране не было, а протекала «своя политическая жизнь». Одной из причин такого решения было «необеспечение полной гегемонии колониальной машины в южноамериканской стране», отметила Захарова.

Как ранее сообщили в Центробанке, новые иностранные санкции ограничили возможность использования Россией золотовалютных резервов.

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