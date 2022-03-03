Захарова: лицемерие западных стран всегда сопровождается жаждой наживы
- РИА Новости
«Что касается блокирования российских золотовалютных резервов и других ограничений со стороны ЕС: мы знаем, что лицемерие западных стран всегда сопровождается жаждой наживы, ну классика жанра, что бы ни происходило», — сказала дипломат.
Захарова добавила, что в любой точке мира Запад может заблокировать «авуары, резервы, счета».
Она напомнила, что счета Венесуэлы были заблокированы, несмотря на то что военного конфликта в стране не было, а протекала «своя политическая жизнь». Одной из причин такого решения было «необеспечение полной гегемонии колониальной машины в южноамериканской стране», отметила Захарова.
Как ранее сообщили в Центробанке, новые иностранные санкции ограничили возможность использования Россией золотовалютных резервов.