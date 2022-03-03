Сессия ЦЕРН по вопросу сотрудничества с Россией в условиях санкций пройдёт 8 марта
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Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
«Чрезвычайная сессия Совета ЦЕРН пройдёт 8 марта», — сказала представитель пресс-службы Майлис Николе.
Как уточняет агентство, ЦЕРН является одной из ведущих научных организаций, которые проводят исследования в области физики частиц.
Россия успешно сотрудничает с ЦЕРН более полувека. В основных экспериментах задействовано более 700 учёных и специалистов из 20 российских научно-исследовательских организаций и вузов.
ЦЕРН находится в окрестностях Женевы, на границе Швейцарии и Франции.