В Еврокомиссии назвали исключительной и временной мерой запрет вещания RT и Sputnik в ЕС

Короткая ссылка
Запрет вещания каналов RT и агентства Sputnik на территории Евросоюза является исключительной и временной мерой. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке.
В Еврокомиссии назвали исключительной и временной мерой запрет вещания RT и Sputnik в ЕС
  • globallookpress.com

Он не согласился с мнением журналиста о том, что приостановка работы российских СМИ нарушает Лиссабонское соглашение Евросоюза и базовые права граждан на свободу информации вне зависимости от границ.

«Вещательные лицензии RT и Sputnik на телевизионных, спутниковых, кабельных и интернет-платформах были приостановлены, это исключительная, целевая и временная мера», — приводит ТАСС заявление Барке.

Он отметил, что деятельность RT и Sputnik «представляет значительную угрозу общественной безопасности ЕС».

Ранее Европейский союз с 2 марта запретил вещание телеканала Russia Today и работу Sputnik на территории сообщества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить