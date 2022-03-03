В Еврокомиссии назвали исключительной и временной мерой запрет вещания RT и Sputnik в ЕС

Запрет вещания каналов RT и агентства Sputnik на территории Евросоюза является исключительной и временной мерой. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке.

Он не согласился с мнением журналиста о том, что приостановка работы российских СМИ нарушает Лиссабонское соглашение Евросоюза и базовые права граждан на свободу информации вне зависимости от границ.

«Вещательные лицензии RT и Sputnik на телевизионных, спутниковых, кабельных и интернет-платформах были приостановлены, это исключительная, целевая и временная мера», — приводит ТАСС заявление Барке.

Он отметил, что деятельность RT и Sputnik «представляет значительную угрозу общественной безопасности ЕС».

Ранее Европейский союз с 2 марта запретил вещание телеканала Russia Today и работу Sputnik на территории сообщества.