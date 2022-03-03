Минфин США опубликовал руководство по недопущению уклонений Банка России от санкций

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Министерство финансов Соединённых Штатов выпустило руководство по недопущению потенциальных уклонений от американских санкций со стороны российского Центробанка, сообщает пресс-служба ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало... руководство, направленное на то, чтобы перекрыть возможности для потенциального уклонения ЦБ России от санкций», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве пояснили, что за последние два дня Россия предприняла шаги по использованию экспортёров в качестве своих агентов и по оказанию им помощи в привлечении ресурсов для поддержания своей валюты и финансирования своих приоритетов.

«Руководство чётко указывает, что такие действия от имени ЦБ  запрещены», — заключается в сообщении.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело запрет на осуществление операций с российским ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния.

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