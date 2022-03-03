Минфин США опубликовал руководство по недопущению уклонений Банка России от санкций
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало... руководство, направленное на то, чтобы перекрыть возможности для потенциального уклонения ЦБ России от санкций», — говорится в пресс-релизе.
В ведомстве пояснили, что за последние два дня Россия предприняла шаги по использованию экспортёров в качестве своих агентов и по оказанию им помощи в привлечении ресурсов для поддержания своей валюты и финансирования своих приоритетов.
«Руководство чётко указывает, что такие действия от имени ЦБ запрещены», — заключается в сообщении.
Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело запрет на осуществление операций с российским ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния.