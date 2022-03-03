Пентагон: нет признаков, что Белоруссия готова участвовать в операции России на Украине
Об этом пишет ТАСС.
«Нет», — ответил он на вопрос о том, видят ли Соединённые Штаты признаки того, что белорусские ВС готовятся принять участие в спецоперации России на Украине.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в военной операции на Украине.
По словам белорусского президента Александра Лукашенко, ни одна из белорусских воинских частей пока не покидала место постоянной дислокации.