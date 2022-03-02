Власти Эстонии не планируют закрывать наземную границу с Россией

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В Эстонии не планируют препятствовать наземному и железнодорожному сообщению с Россией, однако обсуждают прекращение выдачи виз для россиян, заявил в эфире ERR эстонский министр госуправления Яак Ааб.
Власти Эстонии не планируют закрывать наземную границу с Россией
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«Я знаю, что ходят легенды о закрытии границы. Могу подтвердить, что правительство не будет препятствовать движению наземного и железнодорожного транспорта. Самолёты — это другое дело... закрытие воздушного пространства», — цитирует его Интерфакс.

Чиновник отметил, что в правительстве также обсуждается возможность прекращения выдачи туристических виз для россиян, однако другие визы продолжат оформлять.

Ранее в Евросоюзе приняли решение с 28 февраля приостановить действие ряда положений об упрощении визового режима с Россией.

Эта мера будет действовать для дипломатов, чиновников, парламентариев, бизнесменов и членов официальных делегаций.

Замглавы российского МИД Евгений Иванов подчеркнул, что при этом официального решения стран ЕС об ограничении виз для россиян пока нет.

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