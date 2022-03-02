Парламент Японии осудил перевод сил сдерживания России в особый режим
«Япония, как единственная страна, пострадавшая от ядерного оружия, осуждает это», — приводит текст резолюции ТАСС.
Парламентарии также призвали отвести войска на российскую территорию.
1 марта аналогичная резолюция была принята нижней палатой японского парламента.
Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Вооружённых сил России Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. По его словам, высшие должностные лица западных государств «допускают агрессивные высказывания» в адрес России.
Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство страны считает перевод сил сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства опасным действием, усиливающим нестабильность.