Парламент Японии осудил перевод сил сдерживания России в особый режим

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Верхняя палата парламента Японии приняла резолюцию с осуждением спецоперации России в Донбассе и перевода российских сил сдерживания в особый режим боевого дежурства.

«Япония, как единственная страна, пострадавшая от ядерного оружия, осуждает это», — приводит текст резолюции ТАСС.

Парламентарии также призвали отвести войска на российскую территорию.

1 марта аналогичная резолюция была принята нижней палатой японского парламента.

Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Вооружённых сил России Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. По его словам, высшие должностные лица западных государств «допускают агрессивные высказывания» в адрес России.

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство страны считает перевод сил сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства опасным действием, усиливающим нестабильность.

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