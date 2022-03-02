Парламент Японии осудил перевод сил сдерживания России в особый режим

Верхняя палата парламента Японии приняла резолюцию с осуждением спецоперации России в Донбассе и перевода российских сил сдерживания в особый режим боевого дежурства.

«Япония, как единственная страна, пострадавшая от ядерного оружия, осуждает это», — приводит текст резолюции ТАСС. Парламентарии также призвали отвести войска на российскую территорию. 1 марта аналогичная резолюция была принята нижней палатой японского парламента. Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Вооружённых сил России Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. По его словам, высшие должностные лица западных государств «допускают агрессивные высказывания» в адрес России. Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство страны считает перевод сил сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства опасным действием, усиливающим нестабильность.