Премьер Японии заявил, что санкции против Белоруссии могут быть приняты на этой неделе

Япония может ввести санкции в отношении Белоруссии уже на этой неделе. Соответствующее заявление сделал японский премьер Фумио Кисида.

«Что касается санкций против Белоруссии, то с учётом её очевидной причастности к вторжению России на Украину я рассчитываю, что санкции против некоторых лиц, начиная с президента (Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко, и организаций, меры по ограничению экспорта будут приняты уже на этой неделе», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Токио вводит санкции в отношении белорусского президента Александра Лукашенко.

Власти Японии также ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.