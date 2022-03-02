Премьер Японии заявил, что санкции против Белоруссии могут быть приняты на этой неделе

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Япония может ввести санкции в отношении Белоруссии уже на этой неделе. Соответствующее заявление сделал японский премьер Фумио Кисида.

«Что касается санкций против Белоруссии, то с учётом её очевидной причастности к вторжению России на Украину я рассчитываю, что санкции против некоторых лиц, начиная с президента (Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко, и организаций, меры по ограничению экспорта будут приняты уже на этой неделе», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Токио вводит санкции в отношении белорусского президента Александра Лукашенко.

Власти Японии также ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.

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