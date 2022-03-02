Байден заявил об отправке дополнительных войск в Европу

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Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу заявил, что американские войска не участвовали и не планируют принимать участие в конфликте на Украине, а также анонсировал отправку дополнительного военного контингента в Европу.

«Позвольте мне ясно сказать: наши силы не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО в том случае, если (президент России Владимир. — RT) Путин решит двигаться дальше на Запад», — заявил Байден.

Он также отметил, что США оказывают Украине прямую помощь в размере более $1 млрд.

Ранее Байден в ходе телефонного разговора заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в стабильной экономической и финансовой поддержке Вашингтона.

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