Байден заявил об отправке дополнительных войск в Европу
«Позвольте мне ясно сказать: наши силы не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО в том случае, если (президент России Владимир. — RT) Путин решит двигаться дальше на Запад», — заявил Байден.
Он также отметил, что США оказывают Украине прямую помощь в размере более $1 млрд.
Ранее Байден в ходе телефонного разговора заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в стабильной экономической и финансовой поддержке Вашингтона.