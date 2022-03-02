Bloomberg: лидеры стран ЕС 10—11 марта обсудят возможное членство Украины в союзе

Лидеры стран Евросоюза обсудят возможность принятия Украины в состав объединения на саммите в Париже 10—11 марта. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ожидается, что лидеры ЕС обсудят перспективы Украины на саммите в Париже 10—11 марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постпреды попросят Еврокомиссию рассмотреть возможность принятия Украины в ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в ЕС по новой, особой процедуре, позднее он подписал заявку на вступление государства в союз.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что заявка страны на членство в Евросоюзе была принята и зарегистрирована.