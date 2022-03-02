Байден заявил, что Россия отвергла попытки дипломатического урегулирования проблем

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Президент США Джо Байден заявил, что Россия отвергла попытки совместного с Западом дипломатического решения проблем безопасности в Европе.

«Война (президента России Владимира. — RT) Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы», — заявил Байден в обращении, опубликованном на сайте Белого дома.

Он также выразил опасение, что издержки и угрозы для США и всего мира сегодня нарастают.

Ранее стало известно, что Байден в рамках телефонных переговоров обсудил с союзниками ситуацию вокруг Украины, ограничительные меры против России и помощь Украине. 

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