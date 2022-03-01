Медведев высказался о заявлении главы Минфина Франции о «финансовой войне» против России

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра о «тотальной финансовой войне» ЕС против России.
Медведев высказался о заявлении главы Минфина Франции о «финансовой войне» против России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — написал Медведев в Twitter.

Ранее глава Минфина Франции заявил, что ЕС будет вести тотальную экономическую войну против России.

В Белом доме также заявили о продолжении формирования списка российских банков для отключения от SWIFT.

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