Медведев высказался о заявлении главы Минфина Франции о «финансовой войне» против России
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«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», — написал Медведев в Twitter.
Ранее глава Минфина Франции заявил, что ЕС будет вести тотальную экономическую войну против России.
В Белом доме также заявили о продолжении формирования списка российских банков для отключения от SWIFT.