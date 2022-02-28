НАТО впервые в контексте коллективной обороны развёртывает элементы сил реагирования

НАТО на фоне ситуации на Украине впервые в контексте коллективной обороны развёртывает элементы Сил реагирования альянса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного комитета Североатлантического альянса.

«Планы обороны НАТО были приведены в действие, и в результате впервые в контексте коллективной обороны развёртываются элементы Сил реагирования НАТО», — говорится в заявлении.

Отмечается, что многие страны альянса предложили оказание Украине военной и гуманитарной помощи.

Также начальники генштабов НАТО рассмотрели будущую стратегию в области сдерживания и обороны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит в России «неизбежной угрозы» безопасности альянса.