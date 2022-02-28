Боррель: ЕС намерен увеличить военную поддержку Украины

Евросоюз намеревается нарастить военную поддержку Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Украинские войска нуждаются в боеприпасах, медикаментах, оборонительном вооружении. И мы намерены вместе с членами ЕС представить их, добавив к усилиям некоторых государств ресурсы, которые мы выделили вчера из ресурсов ЕС», — приводит РИА Новости слова Борреля по итогам неформальной видеоконференции глав Минобороны стран-членов.

По его словам, все члены ЕС согласны с этим.

Он отметил, что в Евросоюзе намерены увеличить поддержку Украине за счёт европейского финансирования.

Ранее Боррель приветствовал начало переговорного процесса между Россией и Украиной.